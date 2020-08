Joseph Perrier, Aoc Champagne Brut Nature Cuvée Royale

Anche nella Champagne è in forte crescita la tipologia Pas Dosé (non dosato), a sfidare il classicismo del “dosage”. Il motivo è però molto forte: in questo modo è possibile cogliere fino in fondo i caratteri più intimi dei vari terroir. Ecco allora la nuova etichetta della Maison Joseph Perrier, lo Champagne Brut Nature Cuvée Royale. I suoi profumi sono di grande fragranza e passano da tocchi floreali a cenni fruttati con le sensazioni di crosta di pane a rifinire il tutto insieme a sensazioni pepate. In bocca, il vino dà forse il suo meglio. Il sorso è croccante e vivace mentre il suo sviluppo gode di una verticalità accentuata, che ne amplifica ritmo, sapore e contrasto. Fondata nel 1825 a Châlons en Champagne, la Joseph Perrier è fuor di dubbio tra quelle realtà dell’areale capace, per tutto questo tempo, di mantenere le redini dell’azienda nelle mani della famiglia fondatrice (fatto raro). L’azienda è infatti di proprietà della stessa famiglia da cinque generazioni e si caratterizza per essere una medio-piccola Maison (n media tra le 750.000 e le 800.000 bottiglie), capace con confortante continuità di declinare i tratti tipici dei grandi se non dei grandissimi Champagne. Nel 1980, ha assunto le redini della Maison Jean-Claude Fourmon, uno tra gli eredi di Joseph ed oggi è suo figlio Benjamin a gestire la proprietà che si compone di 21 ettari di vigna tra Verneuil e Cumières.

