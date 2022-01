Kante, Venezia Giulia Igt Vitovska 2018

Edi Kante vive con passione la sua terra nel Carso dove in 18 ettari alleva uve autoctone come quelle di Vitovska e di Terrano, insieme a altri vitigni di tipo internazionale, come Chardonnay, Malvasia, Sauvignon, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon, Merlot. I vigneti si sviluppano in piccole porzioni ricavati dalle doline, conche di terra comprese tra le rocce carsiche. La brezza di mare e la bora regalano ai suoi vini, oltre che caratteristiche uniche, quel grado di mineralità e salinità che li rendono davvero originali. La cantina, scavata nella roccia su più livelli, fino a raggiungere i 18 metri di profondità, è l’ideale per selezionare e far invecchiare in bottiglia le annate migliori. Edi è considerato una sorta di pioniere che ha reso famosa ed apprezzata la viticoltura di una zona prima di lui e quindi degli anni ’80, considerata adatta a fare vino di qualità. La Vitovska ’18 nasce su terreni di terra rossa e calcarea e nell’affinamento è previsto l’utilizzo di barrique di rovere per almeno un anno, per poi chiudere la maturazione in acciaio. Il colore è paglierino luminoso, all’olfatto si notano sentori floreali lievi di glicine, quindi un fruttato ben definito di pesca bianca e pera, per poi stupire con note iodate e minerali. Al gusto ha gradevole densità non eccessiva, fresca vivacità, che dona bevibilità e lunga persistenza, caratterizzata dalla sapidità ben calibrata.

(Leonardo Romanelli)

Copyright © 2000/2022