Kellerei Auer, Doc Alto Adige Pinot Grigio 2022

Il Gruppo Schenk a capitale svizzero, con oltre 125 anni di storia sulle spalle, rappresenta una delle più grandi realtà europee del vino con un fatturato di 600 milioni di euro. L’apporto del Vigneto Italia è decisivo per sorreggere un giro d’affari così rilevante, ed è proprio nel Bel Paese che si trova il core business di Schenk. Nell’articolato portafoglio aziendale del gigante svizzero, una miriade di marchi che spaziano praticamente in ogni zona enologica dello Stivale, dal Prosecco (Bacio della Luna) al Piemonte (Casali del Barone) fino alla Sicilia (Gergenti), passando per il Veneto (Amicone), la Val d’Adige (Il Casato) l’Abruzzo (Boccantino) e la Puglia (Masso Antico) e dove spiccano le aziende Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige. Ed è proprio da quest’ultima che proviene il vino oggetto del nostro assaggio. Si tratta di un Pinot Grigio, un vino ottenuto da una varietà che per storia e capacità penetrativa nei mercati internazionali è ormai diventata un punto di riferimento della produzione bianchista italiana, con varianti che arrivano da molte zone viticole, continuando però a trovare nelle declinazioni venete, trentine e altoatesine la sua migliore espressione. La versione 2022 profuma di fiori bianchi, pera e mela, con tocchi agrumati. Accattivante il sorso, dallo sviluppo scorrevole, continuo e tendenzialmente sapido, che chiude saporito su ritorni fruttati.

(fp)

