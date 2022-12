Kellerei Bozen, Doc Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2020

“Piccoli viticoltori per una grande qualità”. Così si definiscono i 224 soci di Cantina Bolzano, nata dalla fusione, nel 2001 delle due cantine Gries e St.Magdalena, attive sin dai primi del Novecento. Nella Linea Riserva della Cantina, spicca il Taber, appartenente alla Doc Alto Adige, un cru proveniente dalla vigna Maso Taber, la più antica della Cantina con quasi un secolo di vita, che ha regalato molte soddisfazioni e riconoscimenti alla cooperativa. Il Taber 2020, come ha spiegato Daniele Galler, responsabile vendita Horeca di Cantina Bolzano incontrato presso l’enoteca Trimani a Roma, nasce da un’annata molto equilibrata a livello climatico e questo gli permette di essere molto rappresentativo del varietale Lagrein. Taber 2020 ha un colore denso e violaceo. Al naso è molto varietale, più sul frutto rispetto alla spezia, si sente soprattutto il lampone e la mora e la parte floreale che ricorda la viola. Particolare la sensazione legata al gusto di caffè e cioccolato, cacao in polvere. Anche in bocca dà una sensazione tannica che si lega un po’ al cacao amaro. Nel palato ha una buona corrispondenza con la parte olfattiva, è intenso e persistente, con una freschezza elegante, tannini nobili e morbidi. È un vino dal grande potenziale di invecchiamento. Si abbina bene con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati ma è anche un ottimo vino da conversazione, da gustare davanti al caminetto.

(Cristina Latessa)

