Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Bianco Stoan 2022

Con una linea di etichette che soddisfa veramente tutti i palati, Tramin rappresenta un esempio paradigmatico della capacità di unire grandi numeri, eccellenza e granitica costanza qualitativa. Come nel caso dello “Stoan”, una selezione delle migliori uve bianche aziendali. È ottenuto da un blend a base di Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco e Gewürztraminer, vinificato e maturato in legno grande. La versione 2022 profuma di pesca, banana, ananas e fiori di sambuco, con tocchi di foglia di pomodoro e peperone. In bocca il sorso è morbido e tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo intenso e dal finale persistente dai richiami ammandorlati. Vero e proprio baluardo nella realtà vitivinicola della provincia di Bolzano, Tramin coniuga al meglio tradizione e qualità, espressa da un portafoglio etichette che sa sempre puntare sull’eccellenza assoluta in ogni tipologia. Stiamo parlando di una cantina che è nata nel 1898 quando il parroco di Termeno, Christian Schrott, deputato del Parlamento Austriaco, decise di dare vita a una cooperativa che raggruppasse i viticoltori della zona. Nacque una realtà che si basava - e si basa - su una precisa filosofia di vita e di lavoro, che faceva - e fa - del rigore e della dedizione i propri capisaldi. La cantina sociale Tramin oggi è una delle più solide realtà cooperative altoatesine. Raccoglie 160 soci, 250 ettari a vigneto, e produce 1.500.000 bottiglie.

(fp)

