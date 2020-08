Kettmeir, Doc Alto Adige Chardonnay Vigna Maso Reiner 2017

Il Gruppo Santa Margherita, fondato dal conte Gaetano Marzotto nel 1935, è progressivamente cresciuto sino a diventare un vero e proprio gigante del made in Italy in bottiglia, con oltre 15.000.000 di pezzi esportati in più di 90 paesi nel mondo. Mette assieme un “mosaico enoico” a dir poco variegato, che si compone di proprie cantine e propri vigneti in alcune delle più belle regioni italiane: il Veneto Orientale, le colline di Conegliano-Valdobbiadene (Santa Margherita, Torresella), la Lombardia con la Lugana e la Franciacorta (Ca’ Maiol, Cà del Bosco), la Toscana col Chianti Classico e la Maremma (Lamole di Lamole, Sassoregale), la Sicilia (Terrelìade), la Sardegna (Cantina Mesa) e l’Alto Adige con Kettmeir, che iniziava un secolo fa la sua attività nei pressi di Caldaro, sotto l’impulso del suo fondatore Giuseppe Kettmeir. Oggi, l’azienda altoatesina comprende 41 ettari a vigneto per una produzione di 330.000 bottiglie e rappresenta un punto di riferimento nel panorama enoico altoatesino, con un portafoglio etichette comprendente le principali tipologie regionali, sempre di solida e ineccepibile fattura. In parte fermentato e maturato in barrique lo Chardonnay Vigna Maso Reiner 2017 profuma di banana, ananas, burro, miele e vaniglia. In bocca, il vino è piacevolmente pieno e fragrante, sviluppandosi largo e appagante, fino ad una chiusura sapida e dai ritorni speziati e fruttati.

