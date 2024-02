Kloster Neustift, Doc Alto Adige Valle Isarco Gewürtztraminer Praepositus 2021

Dalla Valle di Isarco, in vigne situate a 600-650 metri s.l.m., esposte a sud sud-ovest, e terreni ricchi in depositi morenici, nasce il Gewürztraminer Praepositus, uno dei vini più interessanti dell’Abbazia di Novacella, una etichetta che si distingue per la fine eleganza, la ricchezza olfattiva e una grande piacevolezza. Piacevolezza che si percepisce ancor più in questa annata 2021 caratterizzata da una primavera fresca e da una estate calda, che hanno aumentato gradazione e acidità del vino. Questo Gewürztraminer, dalla veste color giallo paglierino con leggeri ma brillanti riflessi dorati, si palesa nel bicchiere elegante e complesso al naso, con un interessante attacco floreale, seguito da sentori di frutti a polpa gialla, specialmente albicocca e pesca, note agrumate, di mela, pera, frutti tropicali e un delicato accenno di salvia e rosmarino, che rende il bouquet fresco ed intrigante. Segue un leggero sentore di idrocarburi. L’ingresso in bocca ha grandissima freschezza e una bella avvolgenza. Al palato il vino si presenta ricco ma mai stucchevole, e si conferma soprattutto complessissimo, con sentori che ricordano quelli percepiti al naso. Il finale è elegante e fresco, su note di scorza di pompelmo e salvia, che invitano ad un nuovo assaggio. Vino perfetto per un aperitivo come in abbinamento con un risotto al gorgonzola, pera e noci, oppure con delicati piatti a base di gamberi e astice.

(Paolo Lauria)

