Kloster Neustift, Mitterberg Igt Sylvaner Insolitus Ton

Tra le linee in produzione nell’Abbazia di Novacella, accanto a quelle ormai consolidate, “Praepositus” e “Classica”, dal 2020 c’è anche quella “Insolitus”, dedicata ai vini sperimentali dell’azienda altoatesina, prodotti per affrontare i cambiamenti climatici e la sfida della sostenibilità, attraverso scelte non convenzionali che comprendono, per esempio, esperimenti su vinificazione e affinamento e l’utilizzo delle varietà resistenti. Fra le 4 etichette fino a qui ideate (che coinvolgono il Pinot Bianco e il Bronner), il “Ton” è l’ultimo arrivato in questa particolare selezione. Si tratta di un blend di due annate di Sylvaner (2018-2019) fermentate in anfora di argilla (“ton” in tedesco) e poi qui maturate rispettivamente per 24 e 12 mesi. Immediatamente spigoloso e floreale al naso, lascia man mano trasparire cenni di frutta bianca polposa e un talento gessoso persistente; mineralità che si ritrova in bocca, accanto alla morbidezza, del discreto calore e una densità succosa e citrina che richiama altri sorsi. Anche se all’Abbazia si produce vino dal 1142, la cantina di Novacella, situata al centro della Valle Isarco, è tra le più moderne del panorama enoico altoatesino, del resto molto innovativo. 26 gli ettari vitati, aumentati, come da tradizione altoatesina, dall’attività di molti piccoli vignaioli che conferiscono le loro uve a Novacella, dove vengono realizzate 650.000 bottiglie annue.

