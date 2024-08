Kloster Neustift, Vino Bianco Parzialmente Dealcolato Insolitus Minus 2023

Il passato importante della cantina dell’Abbazia di Novacella - anno di fondazione 1142 - non ha mai rappresentato un ostacolo. Al contrario, la nota azienda vitivinicola, che fa capo al Kloster Neustift non lontano da Bressanone in Alto Adige, si è sempre contraddistinta per la sua dinamicità. Prova ne sia il progetto Insolitus, uno spazio di “libertà” gestito dal team enologico e agronomico in cui poter sperimentare vini e metodi di vinificazione nuovi. La particolarità sta anche nella irripetibilità: i vini di questa linea infatti sono pensati per una sola vendemmia. Dopodiché si passa a una nuova idea. Quest’anno è toccato a uno dei trend del momento, la dealcolizzazione. Ecco quindi l’arrivo sul mercato di Minus, un Kerner che segna un 10,5% di alcol, quindi solo parzialmente dealcolato. Il sorso tiene intatte le specifiche varietali dell’uva - che cresce a un’altitudine tra i 650 e gli 800 metri - ovvero bei profumi di pesca e albicocca su un fondo minerale che richiama i terreni di queste zone. Fresco indubbiamente, molto godibile, soprattutto se bevuto a bassa temperatura. Certo, manca un po’ di nerbo e di profondità e quasi certamente non sarà una bottiglia da aspettare a lungo. Il suo bello, però, sta proprio nel qui e ora, in un vino che consente un bicchiere in più grazie a una struttura leggera e a una beva delicata che non manca, tuttavia, di una linea acida che attraversa il calice.

(Francesca Ciancio)

