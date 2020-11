Klosterhof, Doc Alto Adige Pinot Noir Schwarze Madonna 2018

Hannes Andergassen, 32 anni, studi al Centro Laimburg ed esperienze in alcune cantine della zona, ha sempre seguito fin da piccolo il padre Oskar in vigna e in cantina. “Non ho mai avuto dubbi - racconta Hannes - su quello che volevo fare”. L’azienda nasce nel ‘99, quando Oskar decide di non conferire più e di iniziare a imbottigliare. Il testimone ora è passato ad Hannes, che ha una passione davvero contagiosa per tutto ciò che fa, accompagnata da un continuo stimolo verso la ricerca e tanta determinazione. E se, essendo a Caldaro, il Lago di Caldaro Classico Plantaditsch da vecchie vigne di 85 anni è il vino storico familiare locale, (val la pena assaggiarlo), che rappresenta la tradizione, Hannes non nasconde la sua predilezione per il Pinot Nero (solo a parlarne gli scintillano gli occhi). Dei 5 ettari aziendali, piantati a Pinot Nero sono 2,5. “Sono cloni francesi e una selezione massale aziendale. Da 12 anni stiamo sperimentando la vinificazione con i raspi”. Il Pinot nero Schwarze Madonna ‘18, dal nome della rosa posta a vedetta dei filari, è frutto di un assemblaggio di 6 microzone a un’altitudine fra 400 e 530 metri. Fermentazione spontanea in botti grandi, con una percentuale di uva intera quasi totale. Affinamento di 12 mesi in barrique (30% legno nuovo). Ancora austero (quanta vita davanti a sé!), mostra una trama tannica fitta con una freschezza notevole che invoglia la beva.

(Alessandra Piubello)

