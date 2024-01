Krug, Aoc Champagne Grande Cuvée 171ème Édition

La 171esima edizione di Krug Grande Cuvée è un sofisticato assemblaggio di 131 vini provenienti da 12 diverse annate, dalla 2015 alla 2000. Il sogno del 1843 del fondatore Joseph Krug si rinnova dunque con uno Champagne caleidoscopico, in cui la chef de cave della Maison Julie Cavil ha infuso tutto il suo sapere. Questo perché l’annata 2015 è stata segnata da calore e siccità, ma salvata dalle piogge di fine agosto che hanno portato ad una vendemmia iniziata il 31 e conclusa il 21 settembre. Per raggiungere l’armonia Julie ha conferito alla maturità degli Chardonnay del 2015 la vivacità e la tensione dei vini di riserva da annate fresche come la 2008 e la 2013, integrati da quelli di annate più calde come la 2000 e la 2006 per apportare una nota lievemente tostata. Sono oltre 30 i Pinot Noir che conferiscono generosità, brio e struttura, mentre completano la palette aromatica i Meunier provenienti da 4 annate diverse. Dopo 7 anni sui lieviti Grande Cuvée 171ème Édition brilla per eleganza ed espressività, mostrando una vivace briosità, un’energia formidabile guidata dalle note agrumate di limone candito unite al marzapane, con leggere sfumature tropicali di ananas grigliato e un finale di frutta secca e brioche. Un savoir-faire unico che si presenta in modo convincente con la ricreazione dell’espressione più generosa dello Champagne, omaggio al sogno di Joseph Krug.

(Chiara Giovoni)

