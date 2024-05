Kurtin, Doc Collio Malvasia 2022

Martino, Giovanni, Eugenio, Albino, Alessio della famiglia Kurtin e infine Ulisse Bellesso, dal 2018: sono questi i nomi che si sono avvicendati in oltre cento anni di azienda, precisamente dal 1906, capace di resistere a due guerre mondiali, specializzandosi nella produzione di vino nel 1970 per volontà di Eugenio e imbottigliando i propri vini su decisione di Albino: è lui che in un’osteria di Trieste assaggia per la prima volta un vino del Collio in bottiglia e intuisce la potenzialità che poteva avere l’uva che fino ad allora avevano conferito. È anche in quel periodo che si realizzano impianti di Chardonnay e Pinot Grigio, che si aggiungono tipicamente alle vigne di Malvasia, Friulano, Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc e Merlot, tutti vinificati fermi e in purezza in una decina di etichette, eccezion fatta per una Ribolla Gialla metodo Charmat e un Collio Rosso bordolese. L’80% dell’azienda si trova in località Novali, a nord-est di Cormòns, fra il confine con la Slovenia e il monte Quarin, che ospita il parco naturale del bosco di Plessiva, grande 33 ettari e composto da robinie, querce e castagni. La Malvasia nasce da vigne di dai 20 ai 30 anni e viene vinificata in acciaio: inizialmente riservata, al naso poi rilascia profumi di pietra focaia, rosa e cedro, diffondendosi mentolata e minerale al palato, tornando a sapere di fiori e agrumi con un cenno di pepe mandorla bianca finale.

