La Baita - Faenza (RA)

La Baita di Faenza, dove si trova dal 1975 anni, è di proprietà di Fabio Olmeti e conserva saldamente l’approccio impresso del fondatore del locale Roberto, padre di Fabio, che prima la volle classica salumeria e poi gastronomia e vineria, per poi farla diventare, nel 2002, anche ristorante. Certamente punto di riferimento acclarato per gli appassionati del buon bere, con la sua fornitissima enoteca, offre una cucina coerentemente romagnola e fatta davvero di prodotti del territorio, che la pongono come un approdo sicuro e uno dei simboli culinari della Regione. Con piatti come l’insalata di lesso e giardiniera, la zuppa di cipolle con formaggio d’alpeggio, i passatelli in brodo di fagioli, le tagliatelle carciofi e gambuccio, i maccheroni al torchio con verza e guanciale, il bollito in salsa verde, il cappello del prete con purè di patate viola, la faraona alla cacciatora.

(fp)

I TOP 5 DI “LA BAITA”

1. Fondo San Giuseppe, Ravenna Trebbiano Tèra 2022 - € 28,00

Trebbiano dal timbro varietale pronunciato e dal carattere definito

2. Marta Valpiani, Romagna Albana Secco Madonna dei Fiori 2022 - € 20,00

Albana prodotta dalle vigne più vecchie e solo nelle annate migliori

3. Menta e Rosmarino, Romagna Sangiovese Modigliana Area 8 2021 - € 24,00

Identitario Sangiovese della “sottozona” di Modigliana

4. Chiara Condello, Romagna Sangiovese Predappio Chiara Condello 2021 - € 25,00

Sangiovese che si distingue per scorrevolezza e vivacità

5. Gallegati, Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Rosso 2022 - € 16,00

Spiccate doti di bevibilità per un rosso caratteriale ed espressivo

Copyright © 2000/2024