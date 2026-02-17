La birra artigianale continua a crescere nei consumi fuori casa (+5% sul 2024)

La birra artigianale è in salute e continua a crescere nei consumi fuori casa (+5% sul 2024). Nonostante l’inasprimento del nuovo codice della strada infatti, segnalato da molti consumatori in un’analisi Circana, i dati indicano una tenuta complessiva del consumo nel canale horeca, accompagnata, però, da una crescita delle referenze artigianali e speciali. La birra gioca e continua a giocare un ruolo chiave in svariati momenti di socialità come osservato a dicembre 2025, segnato da un +85% delle visite con consumo fuori casa a cinema e teatro, trainato certamente dalla concomitanza delle festività con film che hanno riscosso grande successo. Ecco i principali numeri, emersi al panel “Cosa ci ha insegnato il 2025. Abitudini, trend e aspettative nei consumi di birra e cibo fuori casa”, andato in scena a “Beer & Food Attraction”, a Rimini, organizzato da Italian Exhibition Grorup. Dove “Birra dell’Eremo”, realtà di Assisi (Perugia), è stata insignito del titolo di “Birrificio dell’Anno” 2026, organizzato come ogni anno da Unionbirrai. Il birrificio umbro - fondato nel 2012 e riconosciuto per la ricerca tecnica e la sperimentazione sui lieviti, elementi che ne hanno segnato il percorso di crescita fino al riconoscimento nazionale - si è imposto su 212 produttori in gara, 1.746 birre iscritte e valutate in 46 categorie da una giuria di 73 giudici italiani e internazionali, provenienti da 19 Paesi, attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca.

