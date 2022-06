La Briciola - Brescia

A Brescia, il ristorante “La Briciola” della famiglia Buffoli, con oltre trenta anni di storia sulle spalle, è diventato uno dei principali punti di richiamo gastronomici della città, offrendo piatti ben eseguiti e non privi di tocchi fantasiosi. Un locale innovativo e al passo con i tempi dove si è sempre privilegiata la materia prima italiana. Nasce da questa attenzione, primo esempio in Italia, la raffinata “Cavialeria-Champagneria - La Briciola 4.0”. Protagonista assoluto, dunque, un binomio, quello tra Champagne e caviale, storico e indiscutibilmente prelibato, tra due eccellenze che nascono fuori dai nostri confini, ma che, in questo locale, si articola con un pizzico d’italianità, accompagnandosi al meglio della cucina del Bel Paese. Caviale e Champagne, ma anche spaghetti, per fare un esempio tra tanti, preparati con una ricetta ad hoc e una attenta selezione di spumanti di Franciacorta, terra a due passi da Brescia, che, in qualche misura, può essere considerata la “capitale” del territorio franciacortino.

