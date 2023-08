La Castellina, Docg Chianti Classico Squarcialupi 2020

La Fattoria La Castellina è di proprietà della famiglia Bojola–Targioni, e si trova sul versante Sud-Ovest della collina che dal borgo di Castellina in Chianti degrada verso la località “La Ferrozzola”. È condotta fin dagli anni ’90 del secolo scorso da Tommaso Bojola e dalla moglie Monica Targioni. L’azienda ha un’estensione complessiva di 140 ettari, 30 dei quali impiantati a vigneto (a cui si aggiungono 8 ettari di vigna in Maremma), per una produzione complessiva che si attesta sulle 200.000 bottiglie. Ampio il portafoglio etichette aziendale che va, per quanto riguarda i rossi, dalla produzione di due linee di Chianti Classico (“annata”, Riserva e Gran Selezione) ai “Supertuscan” e alla Doc Maremma. Non mancano anche tre vini bianchi e un rosato. Squarcialupi è la linea di Chianti Classico tradizionale mirata alla produzione di vini che esprimano la tipicità del Sangiovese, limitando l’impiego di varietà complementari ai soli vitigni locali. La versione 2020, maturata per 12 mesi in legno grande, punta tutto sulla piacevolezza di beva, risultando un vino che oggi definiremmo “gastronomico”. Possiede profumi di frutta rossa fragrante, con tocchi di erba di campo e viola, rifiniti da cenni affumicati e speziati. In bocca, il sorso è gradevolmente nervoso, di sapida continuità, dal tannino saporito e dallo sviluppo ben ritmato, che termina in un finale croccante e dai toni ancora fruttati.

