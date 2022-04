La Collina dei Ciliegi, Docg Amarone della Valpolicella Ciliegio 2017

Maturato 36 mesi in legno piccolo, l’Amarone Ciliegio 2017 rappresenta l’apice produttivo della “Collezione Classica”. Già dal colore, intenso e concentrato, annuncia di essere un rosso importante, indugiando su un bagaglio olfattivo generoso, dai toni di frutta rossa in confettura, integrati da tocchi di tabacco e spezie. In bocca, prevale una progressione articolata e di ampio volume, dagli accenti dolci e dal finale lungo con rimandi balsamici e ancora fruttati. La Collina dei Ciliegi è una realtà produttiva ideata e realizzata nel 2005 da Massimo Gianolli e Stefano Falla, decisi a costruire un solido progetto che valorizzasse le potenzialità del veronese enoico. La tenuta si trova in Valpantena tra viti e ciliegi (da cui il nome) e conta attualmente su oltre 30 ettari a vigneto per una produzione media di 160.000 bottiglie. Ampio il portafoglio delle etichette realizzate, così come la capacità di penetrazioni sui mercati più significativi. Siamo sulle colline tra le più vocate della provincia di Verona, dove si trovano i vigneti e la cantina di proprietà e da cui nascono vini rossi intensi, come l’Amarone, il Ripasso, il Corvina e il Valpolicella Superiore, e bianchi delicati, come la Garganega. Vini, quelli a marchio La Collina dei Ciliegi, aderenti al terroir di appartenenza, sebbene declinati con cifra moderna, espressivi e sempre più protagonisti del panorama enologico veneto.

(fp)

Copyright © 2000/2022