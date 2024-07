La Collina dei Ciliegi, Verona Igt Bianco Prea 2021

Ampliare la visione dell’azienda, spingendo la ricerca enologica fuori dai confini della Do Valpolicella. Questo il perimetro del progetto “Alta” di Massimo Gianolli, presidente de La Collina dei Ciliegi, di cui il Prea, bianco Verona Igt, è il primo risultato: “evoluzione inaspettata della Valpantena”. Nato nel 2018 “Alta” investe oltre 23,5 ettari di vigneto tra i 550 e i 700 metri sul livello del mare, sui 31 totali in corpo unico dell’azienda di Erbin in Valpantena, unicum nell’alta collina veronese. La collaborazione tra Gianolli e Lydia e Claude Bourguignon agronomi e studiosi di terroir di fama internazionale, si contraddistingue per il rigore con cui sono pensati e prodotti i vini dopo un’accurata indagine sui suoli, rispettandone i profili ed evitando scassi, quindi salvaguardando collina e paesaggio. Bassissime produzioni in vigna, Prea (in dialetto veneto “pietra”) prende il nome dall’omonimo vigneto. Il blend tra Garganega (60%), Pinot Bianco e Chardonnay (entrambi al 20%) “avviene dopo vinificazioni diverse per varietà, dopo due anni di affinamento tra cemento e ceramica, a cui seguono 6 mesi in bottiglia” - spiega l’enologo Paolo Posenato. Di colore giallo paglierino, al naso ha sfumature variegate e sorprendenti in perfetta armonia tra loro: fiori bianchi, erbe officinali e pepe bianco. Il sorso è sapido, pieno e di bell’acidità con lievi note tostate dopo il frutto; persistente.

(Clementina Palese)

