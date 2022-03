La Colombera, Doc Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2019

Il Montino è il Timorasso simbolo della Colombera. Vinificato e affinato solo in acciaio, proviene da un unico vigneto posto a 250 metri di altezza, identificato dopo una lunga analisi dei terreni e dopo aver piantato questo vitigno da selezione massale in 5 diverse vigne. La versione 2019 è di colore giallo, intenso e vivo. Abbastanza caldo, rilascia già chiari profumi di idrocarburi, ginestra e camomilla, melone giallo, cedro, vaniglia, note mentolate appena accennate, compresa la fragranza del cardamomo. In bocca è decisamente sapido, accompagnato da una freschezza sufficiente da far scorrere bene il sorso, mentre nei sapori resta ancora “giallo”- di cedro e melone, finendo con una lunga scia minerale. Il potenziale di invecchiamento del Timorasso è tale che ogni 8 dicembre la cantina accoglie le persone ad assaggiarne una verticale. E la famiglia Semino lo sa dagli anni Novanta, da quanto i fratelli Elisa e Piercarlo hanno iniziato a recuperarlo, fra i primi, sulle colline Tortonesi, che accolgono quei bianchi grappoli resistenti fin dal Medioevo. L'origine contadina della famiglia ha dato un impronta lieve al loro incedere: i bisnonni avevano creato negli anni '30 un'azienda agricola di cereali e legumi, con vigneto e allevamento ad uso familiare; passata di mano ai figli, nipoti e pronipoti, gli ettari a vigna si sono espansi, ma l'anima agricola e il rispetto di un ecosistema a 360° è rimasto intatto.

(ns)

