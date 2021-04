La Contralta, Doc Cannonau di Sardegna L'Ora Grande 2019

“Less is more” è la filosofia con cui Nicola e Roberto hanno deciso di gestire La Contralta. E la scelta non stupisce, guardando ai due piccoli paradisi sardi da tutelare che hanno tra le mani. Ma andiamo con ordine: i due si conoscono a Masone Mannu, importante realtà vitivinicola di Olbia. Nel 2018 sposano il progetto della Contralta, puntando su Vermentino di Gallura e Cannonau. Nicola viene dalla finanza, Roberto dal Friuli Venezia Giulia ed è in Sardegna che decide di trasferire tradizione dei bianchi longevi, tanto nota nella sua terra di origine. Le due etichette al momento prodotte provengono dalle uve di zone distinte: Enas, una corona di 7 ettari che sovrasta il golfo di Olbia, dove stanno costruendo la cantina insieme a giovani architetti olbiesi; e Palau, in bocca al parco nazionale della Maddalena sotto la Roccia dell'Orso di granito. Qui sorgono 25 ettari di tanti piccoli campi, delimitati da olivastri, ginepri, lentischi e mirti, dove pianteranno varietà a bacca rossa sarde dimenticate (Pascale, Gnieddumannu e Caricagiola), mentre sono già in produzione 2 ettari di Cannonau ad alberello, tipico impianto degli stazzi galluresi, che qui c'è (del 1925) e che verrà presto aperto ai visitatori. Al glicerico e intenso Vermentino di Gallura (da riassaggiare fra un lustro), preferiamo il balsamico Cannonau, dove mirto, viola, liquirizia e mora si susseguono in un sorso levigato e vegetale, dai lunghi rimandi iodati.

