“La cucina delle Monache”, dove si preparano piatti che fanno bene ad anima e corpo

C’è una cucina che è un angolo di pace, dove giorno attraverso il cibo si celebra l’amore per la terra e la natura, e si preparano piatti che fanno bene ad anima e corpo. È quella di Madre Noemi e del “trio” di suore Myriam, Debora ed Eleonora, le sorelle benedettine “fuori dal comune” che insegnano ricette ricche di ingredienti come storia, tradizione, semplicità e fede, e ovviamente come le migliori materie prime locali, a partire da quelle coltivate nell’orto nel rispetto della regola dii San Benedetto da Norcia “ora et labora”, ai fornelli del loro Monastero Benettino di Sant’Anna, a Bastia Umbra, nel cuore dell’Umbria, terra di santi, a partire da San Francesco Patrono d’Italia, e di tanti prodotti di eccellenza, dal vino all’olio, dai salumi ai formaggi, protagoniste di “La cucina delle Monache”, un programma che ormai è un vero e proprio cult (in onda la domenica, of course, su Food Network).

Un successo, che è diventato anche un volume, o meglio, un ricettario a cura di Suor Myriam D’Agostino e Annarita Sasso (Vallardi Editore, ottobre 2024, prezzo di copertina 19,90 euro), come sempre più spesso avviene grazie al successo della cucina in tv, che sia quella di grandi chef come di queste simpatiche sorelle benedettine (su Food Network va in onda anche “Le Ricette del Convento”, dove sono, invece, i fratelli benedettini Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo a cucinare “squisiti peccati di gola” dalla Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia; tutti programmi che hanno in “Quel che passa il convento” di Tv2000 l’antesignano del genere).

Nelle loro ricette, tutte golose, le monache umbre svelano i segreti culinari del loro antico Monastero, fondato nel Seicento da Papa Clemente VIII, custodite in uno scrigno nascosto tra gli scaffali della biblioteca, tramandate da generazioni di sorelle (come è avvenuto anche per la coltivazione dei vitigni autoctoni, e la produzione di vino, in tante abbazie e conventi di tutta Italia, come abbiamo raccontato su WineNews). Madre Noemi, Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora ci accolgono nella loro cucina, dove preparano gli strangozzi al pesto umbro o gli gnocchi di zucca, castagne e guanciale, il gâteau di Santa Chiara, ma anche le braciole al sugo e la frittata di gobbi, per non parlare dei crostini di pollo, la cui ricetta risale al Settecento, e delle tigelle con salumi e formaggi, fino ai dolci deliziosi come il torcolo delle monache e le spumette con salsa al cioccolato.

