La Felce, Doc Colli di Luni Vermentino Monte dei Frati 2018

Un contesto bellissimo, che già di suo non guasta mai. Aggiungete a questo, poi, un uomo appassionato e attaccato alla sua terra come pochi, che sta proseguendo il lavoro intrapreso negli anni Cinquanta dalla propria famiglia e che oggi vede in pista anche il figlio a coadiuvarne le gesta: senza quindi soluzione di continuità operativa, per la dinastia. E se, alla fin fine, al di là del languido ma inevitabile romanticismo di turno, ci dovessero scappare persino dei vini buoni – come in effetti avviene - crediamo senza indugi di poter definire il cerchio deliziosamente quadrato. Andrea Marcesini ha firmato la sua prima annata nel 2001: dopo aver fondato l’azienda nel 1998, in questo spazio incantevole della piana dei Luni. I vigneti, infatti, muovono da lì per arrivare fino alle colline sottostanti Ortonovo: disponendo quindi di terreni prevalentemente sabbiosi nel primo caso, preferiti per le uve rosse, con la media collina dai sottosuoli argillosi a comprendere invece i vigneti più vecchi, soprattutto di Vermentino. Grande finezza nei bianchi, come sempre, e tanta luminosa freschezza, capace anche di continuare ad evolvere in bottiglia con risultati solidissimi. Su tutti il Monte dei Frati, dall’omonimo appezzamento, ricco di iodata sapidità e di aromi floreali: per un palato sinuoso e cristallino, a ribadire quanto già evidenziato sia all’esame visivo sia in quello olfattivo.

(Fabio Turchetti)

