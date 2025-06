La Fis e il “Forum della Cultura del Vino” n. 45 celebrano il “lusso di stare insieme” con Vinitaly

Il vino, si sa, è anche cultura, valore del territorio, storia, tradizione secolare, condivisione di momenti felici. Un patrimonio da valorizzare e da raccontare al mondo come fa da anni la Fondazione Italiana Sommelier (Fis) di Franco Ricci anche attraverso il “Forum della Cultura dell’Olio e del Vino” che, a marzo 2025, ha avuto come ospite d’eccezione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora, il “Forum della Cultura del Vino” compie 45 anni, una ricorrenza speciale che viene celebrata con un evento ad hoc e una partnership: sono la Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e Vinitaly a firmare insieme l’edizione dedicata al “Lusso di stare insieme”. L’appuntamento è per il 5 luglio all’Hotel Rome Cavalieri (Salone dei Cavalieri) per lo storico appuntamento di Fis che si preannuncia come un viaggio tra parole, riflessioni e degustazioni per raccontare e promuovere la cultura del vino italiano, di territori vocati lungo il Belpaese e di storie di impresa, ma anche di passione, che hanno contribuito al successo del made in Italy enologico nel mondo. Una narrazione che evidenzia il contributo fondamentale di Vinitaly, il più grande evento del vino italiano con le sue 57 edizioni e dei 60 anni della Fis nella divulgazione e nella promozione della bellezza e della cultura del vino in Italia e all’estero.

La giornata del Forum della Cultura del vino si aprirà con il convegno “Il lusso di stare insieme” declinato in dodici interventi che abbracceranno il vino dalle Sacre Scritture alla vigna, dalla cantina alla vendita, dalle storie di impresa fino al Vinitaly del futuro. Tra i relatori ci sono Federico Bricolo, presidente Veronafiere, Don Paolo Moracutti, docente di Teologia alla Pontificia Università Gregoriana (“Il lusso del canto della terra verso il cielo”), Carlo Cambi, giornalista e scrittore (“Il lusso della diversità”)m Marco Simonit, agronomo dei “Preparatori d’Uva” (“Il lusso della Vigna”), Barbara Tamburini, enologa, “Oscar del vino miglior enologo” 2019 (“Il lusso della cantina”), Oscar Farinetti, imprenditore, produttore e scrittore (“Il lusso di un viaggio: dal bisogno al desiderio”), Daniela Scrobogna, presidente Comitato scientifico Scuola Alta Formazione Fis (“Il lusso della parola”), Giovanni Lai, docente di Marketing del vino Scuola di Alta Formazione Fis (“Il lusso di vendere il vino bene”), Stefano La Porta, presidente Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (“Il lusso della sostenibilità”), Sara Farnetti, medico specialista in Medicina interna PhD Fisiopatologia del metabolismo (“Il lusso della buona salute”), Adolfo Rebughini, dg Veronafiere (“Il lusso di un Vinitaly del futuro”), e Franco Maria Ricci, presidente Fondazione Italiana Sommelier e Worldwide Sommelier Association (“Il lusso di stare insieme”). Seguirà la consegna dei diplomi “Sommelier” agli allievi dei diversi corsi realizzati da Fis, oltre a quelli che decreteranno i Sommelier dell’Olio ed i barman abilitati dal corso di Istruzione tecnica superiore della Federazione. Non mancherà, l’apertura dei banchi di assaggio di oltre 115 aziende selezionate tra gli espositori di Vinitaly e tra quelle recensite dalla guida “5StarWines - the Book”, edita da Veronafiere.

