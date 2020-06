La Foresteria Planeta

La Foresteria è la porta d’ingresso al mondo delle esperienze Planeta e il 19 giugno riapre il suo resort e il ristorante aperto anche al pubblico esterno, dopo i mesi di lockdown. Situata nel cuore della costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalle due cantine, Ulmo e Dispensa, e dall’oliveto di Capparrina, è inserita tra il parco archeologico di Selinunte, la Valle dei Templi di Agrigento, il mare di Porto Palo e la Riserva Naturale del fiume Belice. Un’oasi di pace, dove passeggiare nei vigneti o nel Giardino degli aromi che quest’anno è quanto mai rigoglioso, esploso in tutta la sua energia in questa primavera di forzata chiusura. Le Erbe saranno il leitmotiv del soggiorno in Foresteria: ingredienti al centro delle ricette dello Chef di Casa Planeta, Angelo Pumilia, essenze di olii per massaggi, erbe per thè e tisane e elementi decorativi. Il ristorante della Foresteria punterà su un menù di “Piatti Signature” e “Menu del giorno”, pensato ed elaborato sulla base della spesa quotidiana, in cui le erbe aromatiche saranno il tocco essenziale dei piatti dello Chef.

Copyright © 2000/2020