La Genisia, Doc Oltrepò Pavese Pinot Nero Brut Nature Centodieci Riserva 2019

I vari vini che nascono negli stabilimenti enologici di Codevilla e Torrazza Coste nel comprensorio pavese - linea “Classica”, “Fiori”, “Il Montù” - sono compresi nel marchio Torrevilla, che, a sua volta, con la linea “La Genisia” commercializza i prodotti dalle caratteristiche qualitative più significative. Torrevilla è cantina nata nel 1907 e rappresenta una realtà importante dell’Oltrepò Pavese, con una produzione complessiva nell’ordine dei 3.000.000 di bottiglie. Si tratta di una cantina sociale che raccoglie 200 soci e oltre 600 ettari a vigneto, guardando ai metodi delle cooperative altoatesine, a partire dal lavoro in vigna dei singoli conferitori effettuato con l’applicazione di protocolli di produzione ad hoc, a cui ha aggiunto una zonazione della superficie vitata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Il vitigno principe, evidentemente, è il Pinot Nero, che ha fatto dell’Oltrepò la terza regione viticola mondiale per presenza di quest’uva. Torrevilla lavora questa varietà sia per ottenere vini rossi fermi che per produrre spumanti, tipologia quest’ultima dal ruolo fondamentale. Il Brut Nature Riserva 110 2019, lasciato sui lieviti per 36 mesi, profuma di piccoli frutti rossi, pasticceria secca e agrumi. In bocca il sorso è godibile, dalla carbonica ben dosata e dalla fragranza acida sempre in primo piano, fino ad un finale dalla piacevole nota di melograno.

