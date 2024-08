La Genisia, Doc Oltrepò Pavese Pinot Nero Centodieci 2020

La Genisia è una giovane e determinata realtà sociale, nata nell'ambito del Gruppo Torrevilla, che oggi coinvolge venti vignaioli, per un totale di 70 ettari vitati nei comuni di Codevilla (a Pavia) e dintorni, nel cuore dell'Oltrepò Pavese, culla italiana del Pinot Nero. “Attraverso i nostri vini lasciamo parlare il terroir e lasciamo esprimere pienamente il Pinot Nero. Certamente il Pinot Nero è un vitigno con delle unicità - spiega l’enologo de La Genisia, Simone Fiori, incontrato assieme al presidente della cantina, Matteo Ghiara, in un evento al ristorante stellato Orma a Roma - che, attraverso il nostro lavoro in cantina, cerchiamo di esaltare al massimo”. Al vertici della produzione de La Genisia (il logo a spirale riproduce l'interno della Torre Vinaria di Codevilla), vi è la linea Centodieci, con un Pinot Nero Metodo Classico e un rosso fermo Pinot Nero Doc. “Il Centodieci esprime la qualità che vogliamo rappresentare - ci ha detto il presidente Ghiara – e “Centodieci” fa riferimento al primo anno in cui è stato prodotto questo vino, il 110ecimo anno della cantina madre”. Il rosso Centodieci Pinot Nero Doc ha un colore rubino con riflessi granati. Al naso si avverte un intenso profumo di frutta a bacca rossa e scura, accompagnato da note delicate di spezie. Al palato è vellutato, floreale, fresco e avvolgente. Si abbina ben a primi piatti con funghi, secondi di carni bianche e coniglio.

(Cristina Latessa)

