La Genisia, Docg Oltrepò Pavese Pinot Nero Extra Brut

La Genisia, realtà sociale che coinvolge venti vignaioli per un totale di 70 ettari vitati nel comune di Codevilla (Pavia) e dintorni, ha fatto della riscoperta del pinot nero proprio mantra. Caposaldo della cantina, che nasce all’interno della più ampia realtà cooperativa di Torrevilla (i cui soci dispongono complessivamente di 600 ettari), è proprio il Pinot Nero in tutte le declinazioni (vinificato in rosso o spumantizzato con metodo classico o con metodo charmat) a iniziare dalle bolle metodo classico di cui l’Oltrepò è tra i territori che ne rivendicano la primogenitura in Italia. La Genisia richiama nel nome l’idea di “origine”, ma ha lo sguardo proteso al futuro, a iniziare dai progetti di espansione dell’ospitalità in sede, la Torre Vinaria di Codevilla, costruita dall’enologo Emilio Sernagiotto nel 1964, ideale ponte tra passato e futuro. Dal terrazzo della torre si gode poi un panorama che va dalla Torrazza Coste a Retorbido e, in lontananza, si intravede perfino il profilo del Monte Rosa. L'Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico Pinot Nero Extra Brut affina 24 mesi sui lieviti e tra i quattro e i sei mesi in bottiglia prima di arrivare in enoteca. Di colore giallo paglierino dai riflessi dorati, presenta un perlage fine e brillante e vanta un profumo intenso con note agrumate, pesca bianca, mela sentori di crosta di pane e di piccola pasticceria. Al palato è fresco e persistente.

(Cinzia Meoni)

