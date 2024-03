La Gerla, Docg Brunello di Montalcino La Pieve 2019

Il Brunello di Montalcino La Pieve nasce dalla omonima vigna che si arrampica sui pendii che salgono dalla vecchia cava di marmo di Castelnuovo dell’Abate fin su al Paese, in una posizione riparata, incastonata tra due colline. Si tratta di un terreno su cui l’insolazione è ottimale e l’escursione termica tra il giorno e la notte è importante. Condizioni che permettono alle viti di offrire pochissimi grappoli estremamente zuccherini e ricchissimi in polifenoli ed estratti. La vendemmia, rigorosamente a mano, con doppia cernita dei frutti, rispecchia la volontà di La Gerla ricercare l’eccellenza in pochissime ma pregiate bottiglie. Dotato di una veste rosso rubino brillante, con leggere sfumature rosate, questo 2019 si presenta al naso potente ed elegante, con immediate e avvolgenti note di frutti rossi e spezie dolci, cannella e noce moscata. Con l’ossigenazione emergono note floreali, di viola, cuoio, tabacco, liquirizia ed una intrigante nota di scorza di arancia. L’ingresso in bocca sorprende per la sua grande sapidità che rende questo vino vivo ed intrigante, con un tannino, ben integrato, che gradualmente mostra tutto il suo carattere. La sensazione al palato è di grande equilibrio e straordinaria finezza. Il finale, elegante, piacevole e lunghissimo, è su note agrumate e balsamiche che invitano ad un nuovo assaggio. Vino perfetto in abbinamento a carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati.

(Paolo Lauria)

