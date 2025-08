La “Ian D’Agata Wine Academy” fa tappa in Italia, dal 17 al 20 novembre 2025

Un “viaggio” in 40 vini e in tre giorni per conoscere il vino italiano, partendo dalle basi con una panoramica sulle uve e sui vini italiani (tra cloni e biotipi, uve autoctone, alloctone e tradizionali) e sul concetto di terroir, poi un focus sui vini del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia), e del Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), per passare, nel secondo giorno, ai vini dell’Italia Centrale (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio) e a quelli del Sud e delle Isole (Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata) ed un modulo di degustazione-sorpresa, per concludersi, al terzo giorno, con una masterclass sul Brunello di Montalcino e sul Rosso, con visite ad aziende del territorio: è la “road map” del prossimo corso della “Ian D’Agata Wine Academy (Idwa)” in Europa, a Montalcino (a Castiglion del Bosco).

Un corso di livello avanzato previsto per il 17-20 novembre, che prevede lo svolgimento delle classi nel prestigioso Private Members Cellar al Castiglion del Bosco wine resort; corso che, come tutti quelli della Ian d’Agata Wine Academy, il progetto formativo guidato dal celebre critico e tra i più profondi conoscitori del vino italiano, prevede classi ridotte (massimo 20 partecipanti), “per un apprendimento personalizzato e un’esperienza stimolante, all’avanguardia, che combina education, alloggio e cultura italiana”.

