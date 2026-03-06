La lista esclusiva dei “Dépositaire Dom Pérignon” si amplia: new entry è Casa Perbellini 12 Apostoli

Da Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico a Da Vittorio a Brusaporto, da Damini Macelleria & Affini ad Arzignano a Dal Pescatore Santini a Canneto sull’Oglio, da Daní Maison a Ischia al D’O a Cornaredo, da Enoteca Pinchiorri a Firenze a Imàgo a Roma, da La Ciau del Tornavento a Treiso a La Pergola a Roma, Da Osteria Francescana a Modena ad Andrea Aprea a Milano, da Cracco a Milano a Lorenzo a Forte dei Marmi, da Magnolia a Longiano al Reale a Castel di Sangro, da Villa Feltrinelli a Gargnano a Zass a Positano: sono questi i “Dépositaire Dom Pérignon” italiani, circuito che riunisce alcuni tra i migliori ristoranti che incarnano pienamente i valori della maison. A questa lista di eccellenze si è appena aggiunto Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona (3 stelle Michelin), guidato dallo chef Giancarlo Perbellini.

Dal 2001, il circuito dei “Dépositaires Dom Pérignon” riunisce alcune tra le eccellenze italiane della ristorazione. Ispirati da Dom Pierre Pérignon, che nel 17° secolo voleva creare il “miglior vino del mondo”, i Dépositaires sono ambasciatori dello stile senza tempo e della continua tensione all’eccellenza di Dom Pérignon. La nomina a Dépositaire arriva dopo anni di conoscenza, collaborazione e stima reciproca. Rappresenta un riconoscimento che va oltre il titolo: significa assumersi la responsabilità di raccontare Dom Pérignon attraverso esperienze gastronomiche memorabili.

La new entry in questo club esclusivo è Casa Perbellini 12 Apostoli. La cucina di Giancarlo Perbellini incarna una filosofia di classicismo contemporaneo che dialoga naturalmente con quella di Dom Pérignon. Per celebrare questa unione, Casa Perbellini 12 Apostoli ha creato “Dom Pérignon Vintage Lunch”, un format esclusivo che celebra l’arte dell’abbinamento perfetto: ogni piatto classico di Giancarlo Perbellini trova il suo ideale complemento in un Millesimato Dom Pérignon. Il “Dom Pérignon Vintage Lunch”, composto da tre portate, è disponibile solo a pranzo, dal martedì al venerdì, con un solo tavolo dedicato ogni giorno.

Copyright © 2000/2026