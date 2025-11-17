La migliore pasticceria italiana è Dalmasso di Avigliana, secondo il Gambero Rosso

Il punteggio più alto va a Dalmasso di Avigliana, a Torino, con 96 centesimi, seguito da Biasetto a Padova con 95 e da Besuschio ad Abbiategrasso, a Milano, da Maison Manilia, a Montesano sulla Marcellana, e dalla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro, a Piaggine, entrambe a Salerno, con 94. Nel complesso, sale a 34 il numero di insegne premiate con le “Tre Torte”, massimo riconoscimento qualitativo, con tre nuovi ingressi nell’“Olimpo” dell’eccellenza: Pansa di Amalfi, Palazzolo di Cinisi, a Palermo, e Ditrizio a Cagliari. Tra i Premi Speciali spiccano, invece, Leonardo Tiraboschi di La Serra Pastry Lab di Almè, a Bergamo, come “Pasticcere Emergente”, ed i Fratelli Klainguti di Genova come “Novità dell’Anno”. E la Lombardia domina con 8 pasticcerie al top, seguita dalla Campania con 7. Sono i risultati dell’edizione n. 15 della guida “Pasticceri & Pasticcerie d’Italia” 2026 del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Club Kavè, che ha consegnato anche un riconoscimento speciale ad un personaggio altrettanto speciale della pasticceria italiana: le “Tre Torte d’Oro” al maestro Iginio Massari.
La guida recensisce 660 locali, con 40 novità, e dedica spazio alla pasticceria da ristorazione, premiando 25 pastry chef. “L’Italia può vantare biodiversità da vendere anche nell’arte dolce, con specialità tipiche di areali, festività, ma anche stagioni agricole che sono vere e propri simboli della tavola popolare. La pasticceria si conferma un settore attrattivo per i giovani talenti, che spesso investono su sé stessi e su micro-laboratori facendo rete con piccoli produttori locali”, commenta la curatrice Marina Savoia.
“La pasticceria rappresenta uno degli ultimi spazi di libertà del sapore. Nel tempo sono diminuiti gli zuccheri, si sono ristrette le porzioni, ma è ancora uno dei pochi mondi in cui non stiamo lì a contare calorie e grassi come fossimo tutti contabili. È lo spazio del piacere, della gola, della coccola che ci rende felici. È ancora meravigliosamente irrazionale. E oggi la pasticceria italiana è più ricca che mai, perché ha trovato strade identitarie proprie: è sempre più la vetrina dolce dei nostri territori”, aggiunge il direttore del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri.
Focus - “Pasticceri e Pasticcerie” 2026 by Gambero Rosso: la classifica
Dalmasso ad Avigliana (Torino) - 96 punti
Biasetto a Padova - 95 punti
Besuschio ad Abbiategrasso (Milano) - 94 punti
Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (Salerno) - 94 punti
Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (Salerno) - 94 punti
Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (Salerno) - 93 punti
Caffè Sicilia a Noto (Siracusa) - 93 punti
Acherer Patisserie.Blumen a Brunico (Bolzano) - 92 punti
Caffè Cavour 1880 a Bergamo - 92 punti
Gino Fabbri Pasticcere a Bologna - 92 punti
Fabrizio Galla a San Sebastiano Da Po (Torino) - 92 punti
Ernst K Knam a Milano - 92 punti
Pasquale Marigliano a Nola (Napoli) - 92 punti
Nuovo Mondo a Prato - 92 punti
Sciampagna a Palermo - 92 punti
Walter Musco a Roma - 92 punti
Belle Hélène a Tarquinia (Viterbo) - 91 punti
Cortinovis a Ranica (Bergamo) - 91 punti
Fusto Milano a Milano - 91 punti
Gruè a Roma - 91 punti
Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Padova) - 91 punti
Pasticceria Roberto a Erbusco (Brescia) - 91 punti
Alessandro Servida a Milano - 91 punti
L’Arte Bianca a Parabita (Lecce) - 90 punti
Dolce Reale a Montichiari (Brescia) - 90 punti
Ditrizio Pasticceria a Cagliari - 90 punti
Dolciarte ad Avellino - 90 punti
Luca Mannori a Prato - 90 punti
Pasticceria Palazzolo a Cinisi (Palermo) - 90 punti
Pansa ad Amalfi (Salerno) - 90 punti
Piccola Pasticceria a Casale Monferrato (Alessandria) - 90 punti
Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) - 90 punti
Rinaldini a Rimini - 90 punti
Tiri Bakery & Caffè a Potenza - 90 punti
I Premi Speciali
Pasticcere emergente, Petra Molino Quaglia:
Leonardo Tiraboschi, della pasticceria La Serra Pastry Lab di Almè (Bergamo)
Miglior Pasticceria salata, con Iceteam 1927:
Lombardi a Maddaloni (Caserta)
Valorizzazione delle produzioni territoriali, con Agrimontana:
Opera a Castelfranco Veneto (Treviso)
Nuovo Mondo a Prato
Vignola a Solofra (Avelino)
Sostenibilità, con Inalpi:
Virgola Pasticceria Terapeutica a San Vito dei Normanni (Brescia)
Novità dell’anno, con Aia:
Fratelli Klainguti di Genova
Miglior Packaging, con Reviva: Maison Antonella di Alessandria
I migliori Pastry Chef, con Valrhona
Titti Traina, presso Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta
Manuel Costardi presso Da Christian e Manuel dell’Hotel Cinzia, Vercelli
Chiara Patracchini presso La Credenza, San Maurizio Canavese (Torino)
Giulia Mizzoni presso Piazza Duomo, Alba (Cuneo)
Stefania De Rosa, presso Montegrigna - Tric Trac, Legnano (Milano)
Elena Orizio presso Trattoria Contemporanea, Lomazzo (Como)
Cesare Murzilli, presso (10_11) Ten Eleven del Portrait Milano Hotel, Milano
Marco Pinna presso Seta by Antonio Guida, Milano
Martina Bracchetti, presso Passalacqua, Moltrasio (Como)
Sara Simionato e Luca Ferrari presso Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (Venezia)
Aki Noine presso I Tigli, San Bonifacio (Verona)
Alessio Billeci presso Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (Bolzano)
Kevin Fejzullai presso Harry’s Piccolo, Trieste
Doina Paulesco presso Osteria Francescana, Modena
Michael Boivin, presso Campo del Drago al Rosewood Hotel Castiglion del Bosco, Montalcino (Siena)
Luca Abbadir presso Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona)
Mattia Casabianca presso Uliassi, Senigallia (Ancona)
Christian Marasca presso Zia Restaurant, Roma
Luca Villa presso Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma
Federico Marrone, presso Da Lincosta, L’Aquila
Jonida Troka presso La Sorgente, Guardiagrele (Chieti)
Federico Andreini, presso Sustanza, Napoli
Ferdinando De Simone, presso Lorelei, Sorrento (Napoli)
Antonio Colombo presso Votavota, Ragusa
Lorenzo Dani, presso St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel, Taormina (Messina)
