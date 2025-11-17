La migliore pasticceria italiana è Dalmasso di Avigliana, secondo il Gambero Rosso

Il punteggio più alto va a Dalmasso di Avigliana, a Torino, con 96 centesimi, seguito da Biasetto a Padova con 95 e da Besuschio ad Abbiategrasso, a Milano, da Maison Manilia, a Montesano sulla Marcellana, e dalla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro, a Piaggine, entrambe a Salerno, con 94. Nel complesso, sale a 34 il numero di insegne premiate con le “Tre Torte”, massimo riconoscimento qualitativo, con tre nuovi ingressi nell’“Olimpo” dell’eccellenza: Pansa di Amalfi, Palazzolo di Cinisi, a Palermo, e Ditrizio a Cagliari. Tra i Premi Speciali spiccano, invece, Leonardo Tiraboschi di La Serra Pastry Lab di Almè, a Bergamo, come “Pasticcere Emergente”, ed i Fratelli Klainguti di Genova come “Novità dell’Anno”. E la Lombardia domina con 8 pasticcerie al top, seguita dalla Campania con 7. Sono i risultati dell’edizione n. 15 della guida “Pasticceri & Pasticcerie d’Italia” 2026 del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Club Kavè, che ha consegnato anche un riconoscimento speciale ad un personaggio altrettanto speciale della pasticceria italiana: le “Tre Torte d’Oro” al maestro Iginio Massari.

La guida recensisce 660 locali, con 40 novità, e dedica spazio alla pasticceria da ristorazione, premiando 25 pastry chef. “L’Italia può vantare biodiversità da vendere anche nell’arte dolce, con specialità tipiche di areali, festività, ma anche stagioni agricole che sono vere e propri simboli della tavola popolare. La pasticceria si conferma un settore attrattivo per i giovani talenti, che spesso investono su sé stessi e su micro-laboratori facendo rete con piccoli produttori locali”, commenta la curatrice Marina Savoia.

“La pasticceria rappresenta uno degli ultimi spazi di libertà del sapore. Nel tempo sono diminuiti gli zuccheri, si sono ristrette le porzioni, ma è ancora uno dei pochi mondi in cui non stiamo lì a contare calorie e grassi come fossimo tutti contabili. È lo spazio del piacere, della gola, della coccola che ci rende felici. È ancora meravigliosamente irrazionale. E oggi la pasticceria italiana è più ricca che mai, perché ha trovato strade identitarie proprie: è sempre più la vetrina dolce dei nostri territori”, aggiunge il direttore del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri.

Focus - “Pasticceri e Pasticcerie” 2026 by Gambero Rosso: la classifica

Dalmasso ad Avigliana (Torino) - 96 punti

Biasetto a Padova - 95 punti

Besuschio ad Abbiategrasso (Milano) - 94 punti

Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (Salerno) - 94 punti

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (Salerno) - 94 punti

Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (Salerno) - 93 punti

Caffè Sicilia a Noto (Siracusa) - 93 punti

Acherer Patisserie.Blumen a Brunico (Bolzano) - 92 punti

Caffè Cavour 1880 a Bergamo - 92 punti

Gino Fabbri Pasticcere a Bologna - 92 punti

Fabrizio Galla a San Sebastiano Da Po (Torino) - 92 punti

Ernst K Knam a Milano - 92 punti

Pasquale Marigliano a Nola (Napoli) - 92 punti

Nuovo Mondo a Prato - 92 punti

Sciampagna a Palermo - 92 punti

Walter Musco a Roma - 92 punti

Belle Hélène a Tarquinia (Viterbo) - 91 punti

Cortinovis a Ranica (Bergamo) - 91 punti

Fusto Milano a Milano - 91 punti

Gruè a Roma - 91 punti

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Padova) - 91 punti

Pasticceria Roberto a Erbusco (Brescia) - 91 punti

Alessandro Servida a Milano - 91 punti

L’Arte Bianca a Parabita (Lecce) - 90 punti

Dolce Reale a Montichiari (Brescia) - 90 punti

Ditrizio Pasticceria a Cagliari - 90 punti

Dolciarte ad Avellino - 90 punti

Luca Mannori a Prato - 90 punti

Pasticceria Palazzolo a Cinisi (Palermo) - 90 punti

Pansa ad Amalfi (Salerno) - 90 punti

Piccola Pasticceria a Casale Monferrato (Alessandria) - 90 punti

Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) - 90 punti

Rinaldini a Rimini - 90 punti

Tiri Bakery & Caffè a Potenza - 90 punti

I Premi Speciali

Pasticcere emergente, Petra Molino Quaglia:

Leonardo Tiraboschi, della pasticceria La Serra Pastry Lab di Almè (Bergamo)

Miglior Pasticceria salata, con Iceteam 1927:

Lombardi a Maddaloni (Caserta)

Valorizzazione delle produzioni territoriali, con Agrimontana:

Opera a Castelfranco Veneto (Treviso)

Nuovo Mondo a Prato

Vignola a Solofra (Avelino)

Sostenibilità, con Inalpi:

Virgola Pasticceria Terapeutica a San Vito dei Normanni (Brescia)

Novità dell’anno, con Aia:

Fratelli Klainguti di Genova

Miglior Packaging, con Reviva: Maison Antonella di Alessandria

I migliori Pastry Chef, con Valrhona

Titti Traina, presso Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta

Manuel Costardi presso Da Christian e Manuel dell’Hotel Cinzia, Vercelli

Chiara Patracchini presso La Credenza, San Maurizio Canavese (Torino)

Giulia Mizzoni presso Piazza Duomo, Alba (Cuneo)

Stefania De Rosa, presso Montegrigna - Tric Trac, Legnano (Milano)

Elena Orizio presso Trattoria Contemporanea, Lomazzo (Como)

Cesare Murzilli, presso (10_11) Ten Eleven del Portrait Milano Hotel, Milano

Marco Pinna presso Seta by Antonio Guida, Milano

Martina Bracchetti, presso Passalacqua, Moltrasio (Como)

Sara Simionato e Luca Ferrari presso Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (Venezia)

Aki Noine presso I Tigli, San Bonifacio (Verona)

Alessio Billeci presso Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (Bolzano)

Kevin Fejzullai presso Harry’s Piccolo, Trieste

Doina Paulesco presso Osteria Francescana, Modena

Michael Boivin, presso Campo del Drago al Rosewood Hotel Castiglion del Bosco, Montalcino (Siena)

Luca Abbadir presso Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona)

Mattia Casabianca presso Uliassi, Senigallia (Ancona)

Christian Marasca presso Zia Restaurant, Roma

Luca Villa presso Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma

Federico Marrone, presso Da Lincosta, L’Aquila

Jonida Troka presso La Sorgente, Guardiagrele (Chieti)

Federico Andreini, presso Sustanza, Napoli

Ferdinando De Simone, presso Lorelei, Sorrento (Napoli)

Antonio Colombo presso Votavota, Ragusa

Lorenzo Dani, presso St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel, Taormina (Messina)

