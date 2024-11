La Montina, Docg Franciacorta Dosage Zéro

È arrivato da poco, ad arricchire il portafoglio etichette di La Montina, il Franciacorta Dosage Zéro. Si tratta di un blend a base di Chardonnay, parzialmente fermentato in barrique e tonneau, e Pinot Nero, ottenuto dalle uve allevate su ceppi di 25 anni di età media, posti a Fantecolo e Monte Rotondo. Maturato per 36 mesi sui suoi lieviti è prodotto in meno di 5.000 bottiglie, alla vista si presenta di colore giallo paglierino luminoso dai riflessi dorati. Al naso si susseguono profumi di frutta esotica, cipria, crosta di pane e spezie, mentre in bocca il sorso è fragrante, deciso e ben profilato, dallo sviluppo sapido e continuo e dal finale profondo, dai ritorni speziati. Un vino versatile che sa accompagnare piatti come la tartare di Scottona o il sashimi di salmone, grazie alla sua particolare vivacità. La cantina di Monticelli Brusati, che si trova nel bresciano, nasce nel 1987 per volere dei fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Bozza, ed esce sul mercato per la prima volta con il millesimo 1990. Oggi alla guida dell’azienda ci sono anche i secondogeniti Michele, Daniele ed Anna Bozza, che hanno posto un focus deciso sullo sport con le partnership con il Milan (2015) e la Pallacanestro Brescia (2020). La produzione media aziendale è di 400.000 bottiglie, declinate nelle classiche tipologie della Franciacorta ed ottenute da 72 ettari vitati, distribuiti su sette comuni della denominazione.

