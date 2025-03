La Palta - Val Tidone (PC)

Nel cuore dell’Appennino piacentino, a Borgonovo Val Tidone, si trova La Palta, ristorante guidato dalla talentuosa Isa Mazzocchi (1 Stella Michelin). Vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2021, la chef ha portato la tradizione emiliana oltreoceano, rappresentandola con un piatto straordinario: il Raviolo di ravioli in sei stagionature di Parmigiano Reggiano. Questo capolavoro culinario esplora le diverse stagionature del formaggio, paragonando la giovinezza alla maturità, in un’elegante metafora della vita. La Palta è un punto di riferimento per chi cerca l’essenza della tradizione reinterpretata con raffinatezza e tocchi innovativi mirati. Come anche in piatti come i tortelli di pisarei ripieni di anolini, oppure l’asina arrostita: guancia, uova di saracca e “gorgnalini” (cicoria selvatica) Una cucina che sintetizza materie prime e ricette della tradizione con una intelligente creatività, in modo misurato, senza strafare e con l’obiettivo primario di soddisfare il palato, più che di stupire.

