La Ponca, Doc Friuli Colli Orientali Malvasia 2021

La Malvasia 2021 profuma di fiori gialli, ananas e lavanda, con cenni di pietra focaia. In bocca il sorso è fresco e succoso, terminando in un finale lungo e intenso. Sono 12 gli ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 20.000 bottiglie, de La Ponca - che rimanda nel suo nome al termine friulano con cui viene chiamato il suolo di queste colline - la cantina con sede a Dolegna del Collio e in attività dagli anni Ottanta del secolo scorso, acquistata nel 2021 dalla famiglia Maccan già titolare dell’azienda, sempre friulana, Vigneti Le Monde. Quest'ultima è situata nella parte occidentale del Friuli Venezia Giulia, in un lembo della provincia di Pordenone compreso tra i fiumi Livenza e Meduna, ai confini con il Veneto. Fondata nel 1970, nel 2008 è stata rilevata da Alex Maccan, imprenditore nel settore dell’arredo, che l’ha protagonista di un progetto enoico del tutto ambizioso. La proprietà si estende su una superficie di 160 ettari di cui quasi 100 vitati. Di questi, 30 si trovano a Le Monde, zona che può essere considerata un vero e proprio Cru a sé stante, mentre gli altri sono distribuiti tra i comuni di Brugnera e Pasiano. Vengono allevate sia varietà di antica coltivazione - come Friulano, Refosco, Ribolla Gialla e Glera - che, in prevalenza, vitigni internazionali, con la produzione complessiva dell’azienda con sede a Prata di Pordenone che si aggira intorno alle 700.000 bottiglie l’anno.

