La Sabbiona, Doc Romagna Centesimino Oriolo 2022

L’azienda agricola e agrituristica La Sabbiona si trova ad Oriolo dei Fichi, nel comprensorio di Faenza e dispone di 15 ettari a vigneto, coltivati con le varietà locali più significative come il Sangiovese e l’Albana, ma anche con alcuni vitigni di antica coltivazione più rari come il Centesimo e il Famoso. Una realtà produttiva, di proprietà della famiglia Altini, tutta orientata alla valorizzazione del proprio territorio, all’insegna di una conduzione squisitamente familiare. Il risultato è una articolata gamma di vini autentici, capaci di rispecchiare l’identità del proprio territorio, con stile coerente e ben declinato. Come nel caso dell’Oriolo Centesimo, ottenuto da questa antica varietà già nota dagli anni ‘30 del secolo scorso come Savignôn Rosso (riconducibile allo specifico biotipo Alicante del Faentino). Messo a confronto con l’Alicante (Cannonau, Tocai Rosso e Grenache), risultò essere del tutto diverso, mentre venne individuata la sua coincidenza con i profili dell’Aglianicone, Barsaglina, Cesanese comune, Ciliegiolo, Franconia, Montepulciano e Moscato di Scanzo. Con l’analisi del DNA il Centesimo risultò essere varietà a sé stante e, dal 1996, è cominciata la sua produzione. Maturata in acciaio e cemento, la versione 2022 profuma di mirtillo e mora con tocchi erbacei. In bocca il sorso è tendenzialmente vivace e croccante, dal finale ancora accentato da piacevoli ritorni fruttati.

