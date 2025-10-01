La schiacciata (ripiena) e un calice di Chianti Docg per promuovere la “toscanità” a tavola

La schiacciata toscana fatta a mano e cotta a pietra e farcita con ingredienti tipici come il Prosciutto Toscano Dop, il Pecorino Toscano Dop e la Finocchiona Igp, da gustarsi con un calice di vino Chianti Docg. È l’immagine che restituisce l’alleanza stretta tra la giovane rete di punti vendita “made in Tuscany”, Tosca Eccellenze Toscane, nata nel 2022 per valorizzare i sapori autentici della regione, e il Consorzio della più grande denominazione più grande della Toscana, e non solo, che riunisce, oggi, 2.500 aziende disseminate su una superficie vitata di 17.000 ettari e 6 province, da Firenze a Siena, da Arezzo a Pisa, da Pistoia a Prato.

“Un nuovo capitolo nella nostra strategia di valorizzazione dell’eccellenza toscana - ha spiegato Pietro Nicastro, founder Tosca Eccellenze Toscane - il vino Chianti rappresenta non solo un prodotto iconico, ma anche un racconto di tradizione, territorio e passione che desideriamo portare sempre più vicino ai nostri clienti”. La partnership è, infatti, pensata per far dialogare vino e gastronomia e per raccontare la Toscana attraverso i suoi prodotti-simbolo. Pertanto il Chianti Docg sarà presente nei negozi Tosca e negli eventi sul territorio, con iniziative dedicate, pairing e promozione integrata. L’accordo prevede, inoltre, la distribuzione di etichette del Consorzio nei punti vendita, degustazioni guidate curate da sommelier e la presenza agli eventi di lancio dei nuovi store, a partire da quelli di Firenze e di Genova, prossimi all’apertura. “Il Chianti è più di un vino. È una storia fatta di persone, lavoro e cultura - ha sottolineato Giovanni Busi, presidente Consorzio Vino Chianti - con Tosca troviamo un canale che ci permette di far arrivare questa storia in maniera diretta e autentica a chi ama i nostri prodotti e vuole conoscere davvero la nostra terra”.

