A Barolo per scoprire la storia del più pregiato dei vini rossi…Un’esperienza che ricorda quella del Museo del Tartufo è il Wimu, Museo del Vino di Barolo, un percorso multimediale alla scoperta di tradizioni, storia e personalità che hanno fatto la storia del Piemonte e dell’Italia, contribuendo nell’Ottocento a portare il pregiato rosso sulle tavole dei regnanti d’Europa. La visita si snoda attraverso quattro piani e 25 stanze, in un’atmosfera evocativa in equilibrio tra luce e buio. L’allestimento concepito dallo svizzero François Confino, uno dei più apprezzati esperti di musei a livello mondiale, è stato pensato per essere una discesa in profontà. La visita inizia dall’ultimo piano del Castello di Barolo per raggiungere i sotterranei che un tempo ospitavano le vecchie cantine d’invecchiamento delle prime botti ed ha una durata media di circa un’ora e mezza.

Copyright © 2000/2023