Il mondo del vino protagonista di “Grapes in Town – Vendemmia a Torino” … Fino al 7 Novembre le rassegne delle eccellenze vitivinicole piemontesi e del territorio torinese “Vendemmia a Torino - Grapes in Town” e “Portici Divini” per il sesto anno presentano un programma ricco di appuntamenti e di novità. Le due manifestazioni per la prima volta proporranno un weekend di talk in sinergia che ha come l rouge “Territori a confronto”: uno scambio di idee su temi salienti con degustazioni e ri essioni che stimoleranno l'attenzione dei diversi attori coinvolti con divertimento e professionalità. Si parte con “Vendemmia a Torino - Grapes in Town”: oltre 350 gli eventi spalmati su tutto il territorio. Dopo due anni di appuntamenti molti dei quali online, dovuti alla pandemia, si tornerà nalmente totalmente in presenza. Per celebrare l’importante momento venerdì 21 ottobre sarà organizzata l’esclusiva festa Grapes in Town, con degustazioni davanti ai negozi del centro. Per l’occasione via Gramsci e via Gobetti verranno chiuse al traf co e il pubblico potrà degustare i vini del territorio. Il programma è visitabile sul sito www.grapesintown.it, sull’app progressiva Grapes in Town (disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store) e sui canali Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Alcuni eventi saranno disponibili anche in diretta streaming. In calendario, tra i vari appuntamenti da segnalare, il 23 ottobre al Museo del Risorgimento, la guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso, giunta quest’anno alla trentacinquesima edizione, proporrà una degustazione delle migliori etichette di oltre cinquanta cantine, premiate con il marchio Tre Bicchieri. Arte e vino si manifestano con la mostra a cura di Rita Barbero, in arte Purpleryta. L’artista espone per la prima volta “Donne spettinate e donne colline che sanno di vino” presso la cantina di Nizza. Le opere sono dipinte con la Barbera d’Asti. Sempre per rimanere in tema, il noto pittore torinese Paolo Galetto propone un laboratorio presso lo spazio Multiplounico di Federica Rosso. Imperdibili le degustazioni presso le cantine della Regione Piemonte. Le cene nei ristoranti, i dibattiti come quelli che saranno organizzati, insieme con Portici Divini, a Palazzo Birago e i momenti di formazione. Per più di due settimane il Piemonte si colora di vendemmia, coinvolgendo appassionati, esperti e pubblico amatoriale in una grande festa. Tra gli eventi in programma Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo nella “corte dei minimi”, in via Po 18, visite a Palazzo Barolo con degustazioni a cura di Somewhere Tour, tour alla scoperta delle Strade del Vino e tour guidati con degustazioni alla Distilleria Mazzetti d'Altavilla. Info e programma sul sito https://grapesintown.it/

Copyright © 2000/2022