Donnafugata compie 40 anni “Nuova era del vino siciliano” … Jose Rallo, amministratrice delegata: “Grande spinta alla comunicazione”… Donnafugata, fondata nel 1983, è un’azienda vitivinicola siciliana guidata da José e Antonio Rallo, quinta generazione di una storia familiare di successo aziendale. L’impresa, selezionata fra le “Imprese Vincenti” nell’agribusiness, 31 milioni di euro di fatturato nel 2021, è una realtà storica, molto strutturata, votata all’internazionalizzazione che nel contempo è riuscita a mantenere il fare sartoriale e familiare del made in Italy. Secondo l’amministratrice delegata, Jose Rallo, il riconoscimento da parte di Intesa Sanpaolo “è utile perché permette di dare una nuova spinta non solo alla proprietà ma anche ai nostri dipendenti e collaboratori”. Guai, però, a sedersi sugli allori. “Il premio è un riconoscimento importante, che però va meritato giorno per giorno. I premi non durano in eterno, per questo la nostra intenzione è continuare ad innovare”. Una laurea con lode in Economia e Commercio alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa e poi il ritorno in Sicilia, per riprendere in mano le redini dell'azienda di famiglia. “Sono i miei genitori ad avermi insegnato che bisogna sempre andare avanti. Siamo entrati in scena con Donnafugata negli anni ‘80 e la mia famiglia ha avuto la fortuna di cavalcare l’onda del rinascimento del vino siciliano” continua la manager. Da allora la qualità del vino italiano è cresciuta esponenzialmente, così come il mercato. Per tenere il passo “abbiamo investito moltissimo sulla comunicazione”. Grazie a José Rallo, dotatissima cantante, i vini di famiglia hanno anche trovato uno sbocco nella musica con il progetto “Donnafugata Music & Wine”, degustazione multisensoriale per assaporare il vino accompagnati dalla musica in luoghi iconici come il Blue Note di New York o l’Acropoli di Atene.

