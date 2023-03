Il vino vale 31,3 miliardi e l’export netto supera gioelli e pelleteria … Il rapporto Uiv-Vinitaly-Prometeia rivede i numeri del mondo del vino italiano che si scopre “sempre più decisivo in chiave made in Italy”. Secondo i ricercatori, infatti, il vigneto Italia e il suo indotto, (tecnologie e macchinari per le vigne e il controllo di qualità) valgono 31,3 miliardi, frutto del lavoro di 530 mila aziende con circa 870 mila addetti. Il rapporto offre spunti di approfondimento per l’edizione numero 55 dei Vinitaly in programma a Verona dal 2 al 5 aprile. Seconcio i ricercatori infatti, “senza il contributo del vino, che ha una propensione all’export doppia rispetto agli altri alimentari e bevande (54,5% contro 27,3%), l’avanzo commerciale dell’alimentare sarebbe inferiore del 64%”, si spiega anche così perché il vino sia al primo posto nella bilancia commerciale del made in Italy - 7,4 miliardi di euro di esportazioni nette - superando altri camparti icona del lifestyle italiano come la gioielleria/bigiotteria (6,8 miliardi), la pelletteria (6,7 miliardi) e l’abbigliamento (6,4 miliardi di euro).

