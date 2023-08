Conti in chiaroscuro per i vini di Masi. Nuovo capitolo nella guerra dell’Amarone… Il gruppo Masi, produttore dell’Amarone e di altri vini pregiati veneti, nel primo semestre pur registrando ricavi in calo rispetto al primo semestre 2022 (33,1 milioni cioè -10,4%, oppure -8,4% a cambi costanti) ottiene comunque, come dice una nota dell’azienda, “la seconda migliore prestazione dalla quotazione, dopo quella straordinaria del primo semestre dello scorso anno”, e in aumento dell’11% rispetto ai livelli pre-Covid (primo semestre 2019). L’indice di redditività Ebitda è di 5,5 milioni di euro e l’Ebit di 3,4; l’utile netto cala a 1,8 milioni. Il presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini, spiega che “fenomeni di contesto non controllabili, come la pressione inflattiva che pesa sulle famiglie e una certa preoccupazione generalizzata, anche per la persistenza di problematiche geopolitiche, uniti alle condizioni meteo abbastanza avverse al turismo, ci rendono cauti nelle aspettative per il secondo semestre. Ma non cambia la strategia: posizionamento premium, contatto sempre più diretto con il consumatore finale e omnicanalità distributiva”. Intanto c’è un nuovo capitolo nello scontro fra Masi e la Red Circle Investments. La società che fa capo a Renzo Rosso e gli ex consiglieri Arianna Roberta Alessi e Lorenzo Tersi, revocati recentemente per un asserito conflitto di interessi, hanno notificato un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Venezia di annullare le delibere dell’assemblea del 21 luglio scorso, con cui sono stati revocati Alessi e Tersi e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stato ridotto da 11 a 9. Red Circle chiede anche accertare e dichiarare l’inefficacia della delibera assunta dall’assemblea relativa all’integrazione del collegio sindacale, e di condannare Masi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato agli ex consiglieri Alessi e Tersi. Masi ritiene le azioni legali avviate da Red Circle Investments, Arianna Roberta Alessi e Lorenzo Tersi “infondate e gravemente lesive della propria immagine e reputazione”. La prima udienza, salvo rinvii, è fissata per il 31 gennaio 2024.

