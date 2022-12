La Tordera, Docg Valdobbiadene Extra Brut Rive di Guia Otreval Zero Zuccheri 2021

La famiglia Vettoretti è proprietaria dal 2001 di questa realtà produttiva posta sulle colline di Valdobbiadene. A condurla oggi ci sono i fratelli Renato, Gabriella e Paolo, che continuano appassionatamente il lavoro avviato dal padre Pietro e prima di lui dal nonno Bepi, guardando sempre più con rigore all’impronta eco-sostenibile aziendale, tradotta nella nuova cantina CasaClima. Siamo in una delle zone più acclamate del ricco scenario enoico italiano, ormai, commercialmente parlando, “padrona” dei mercati internazionali quando si guarda alle bollicine made in Italy. I 70 ettari di vigneto aziendale (distribuiti anche nelle aree di Asolo e del Prosecco Doc), che originano complessivamente 1.200.000 bottiglie, comprendono significativi appezzamenti nel nucleo storico produttivo di Valdobbiadene tra i quali brillano la parcella di colle Tordera nell’area di Cartizze, il vigneto Tittoni Rive di Vidor, e il vigneto Otreval Rive di Guia, da cui si produce il vino oggetto del nostro assaggio. Ottenuto da uve Glera e Verdiso e affinato per 3 mesi sui lieviti, Otreval Rive di Guia è il primo Valdobbiadene a “zero zuccheri”, de La Tordera. La versione 2021 possiede profilo aromatico dai tocchi agrumati e di mela verde, con una leggera quanto piacevole nota floreale che rimanda al biancospino. Il sorso è fragrante e la progressione gustativa saldamente saporita, dai ritorni fruttati e con qualche cenno floreale nel finale.

(fp)

