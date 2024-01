La Valentina, Doc Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Bellovedere Riserva 2019

Bellovedere e Docheio sono le due etichette di punta di Fattoria La Valentina: entrambe Montepulciano in purezza, provengono però da vigneti diversi (dal cru Bellovedere a Spoltore il primo; selezione da vigne in Abruzzo Citeriore il secondo) e subiscono vinificazioni diverse (fermentazione e (prevalente) maturazione in legno il Bellovedere; fermentazione e maturazione in orci di terracotta il Docheio). Sono il risultato di uno studio approfondito del territorio e della voglia di sperimentazione che ha caratterizzato l’azienda dal 1994, e che ha portato la cantina a voler valorizzare i vitigni autoctoni d’Abruzzo (regione “forte e gentile”, come la definiscono insieme a Stefano Inama, amico e collega veneto, con cui hanno fondato nel 2000 un secondo progetto chiamato Binomio). L’azienda è a conduzione biologica da 10 anni e produce una decina di etichette per un totale di 380.000 bottiglie medie annue. La Riserva 2019 del Bellovedere rispecchia proprio quell’idea di forza e gentilezza dell’Abruzzo a cui si ispira Fattoria la Valentina: vivo e intenso di profumi di violetta e rosa, ciliegia, susina e mirtilli, ha un tocco iodato e un apporto significativo di spezie dolci, di alloro e di mirto. Il calore che sale al naso è presente anche in bocca e in gola, ma è bilanciato da un tannino deciso ma non invadente, una discreta sapidità e il sapore intenso di spezie, balsami boschivi, amarena e cioccolato fondente.

