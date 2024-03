La Valentina, Doc Trebbiano d’Abruzzo Superiore Spelt Gold 2021

Il Trebbiano d’Abruzzo Superiore Spelt Gold, che fa parte della linea aziendale “Terroir”, è maturato sur lies per 4 mesi in acciaio e in cemento per l’anno successivo. La versione 2021 è di buona complessità olfattiva e si apre su note floreali di fiori di pitosforo e di glicine, per poi passare a richiami di pesca, nespole, pietra focaia e buccia di cedro. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e deciso, segnato da un continuo nerbo acido, che anima anche il finale, grintoso e lungo. Fattoria La Valentina nasce nel 1990, nel comune di Spoltore, sulle colline vicino Pescara. Dal 1994, dopo alcuni avvicendamenti di proprietà, i fratelli Sabatino, Roberto e Andrea Di Properzio diventano definitivamente i conduttori di questa cantina, portandola alla fisionomia attuale. Oggi, i terreni a vigneto in conduzione biologica sono 40 ettari (divisi negli appezzamenti di Spoltore e Cavaticchi, più vicini alla costa adriatica, e Scafa, San Valentino e Alanno, situati verso l’Appennino), da cui si ricavano 400.000 bottiglie. La Valentina rappresenta dunque una consolidata realtà del panorama enoico abruzzese, caratterizzandosi per un ampio utilizzo dei vitigni di antica coltivazione della zona (con qualche eccezione come il Fiano), che confluiscono in un articolato portafoglio etichette, diviso in tre linee principali: “Terroir”, “Classica” e “Binomio”, di buona esecuzione e non privi di personalità.

