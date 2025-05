La “Vendemmia Solidale” di Le Manzane arriva fino in Africa per costruire una scuola in Ghana

Quando la generosità non conosce confini. La “Vendemmia Solidale”, il tradizionale evento benefico promosso ogni anno dalla cantina Le Manzane, tra i nomi di riferimento del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, compie un passo importante oltre i confini italiani, approdando per la prima volta in Africa per contribuire a costruire un futuro migliore. Il ricavato dell’edizione 2025, in programma il 7 settembre, sarà, infatti, devoluto alla costruzione di una scuola in Ghana, nella missione “In My Father’s House”, fondata dal missionario comboniano Padre Giuseppe Rabbiosi, noto anche come Padre Peppino.

E proprio Padre Peppino ha fatto visita alla cantina Le Manzane, trascorrendo un’intera giornata con i proprietari, la famiglia Balbinot. Ha incontrato i partner e i sostenitori della “Vendemmia Solidale” che, insieme all’affiatato staff dei volontari, si sono già messi al lavoro per organizzare al meglio l’evento di settembre. La missione di Padre Giuseppe Rabbiosi, situata nella regione dell’Alto Volta nel Sud-Est del Ghana, opera per contrastare povertà, analfabetismo e lavoro minorile, offrendo accoglienza e istruzione a migliaia di bambini. Nella casa-villaggio di Abor, cuore del progetto, ogni giorno 800 bambini frequentano le lezioni: 70 sono i residenti vulnerabili, 80 vivono nella struttura in forma collegiale, altri raggiungono la scuola a piedi o grazie al servizio di trasporto fornito dalla missione. Sono circa 200 le scuole aperte finora, di cui 160 passate sotto la gestione del Ministero dell’Istruzione del Ghana e 40 ancora dirette dalla missione. In totale, oltre 5.000 bambini ricevono un’istruzione quotidianamente grazie a “In My Father’s House”. Oltre all’istruzione di base, la missione ha attivato due scuole professionali per sarti elettricisti e saldatori.

Lo scorso novembre Ernesto Balbinot, e la figlia Anna, sono stati ospitati da Padre Peppino nel suo villaggio e hanno contribuito a donare alla missione due pulmini, fondamentali per consentire ai bambini di spostarsi tra le scuole e gli ospedali. “Abbiamo visto con i nostri occhi - hanno dichiarato Ernesto e Anna Balbinot - che ogni donazione arriva davvero dove serve, contribuendo concretamente a realizzare le opere necessarie per le attività quotidiane dei bambini e della popolazione. Da questa esperienza siamo tornati arricchiti. Per questo abbiamo deciso di impegnarci per finanziare la costruzione di una scuola. Se dovessero emergere esigenze più impellenti, destineremo comunque i fondi raccolti là dove il bisogno è maggiore”.

Copyright © 2000/2025