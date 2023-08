Il Lambrusco rosè perfetto per un picnic sulla spiaggia … Se ci fosse come c’era per i cantanti il concorso Un vino, anziché Un disco per l’estate, il Lambrusco vincerebbe a mani basse. Tra gli enofighetti se dici mi piace il Lambrusco comincia una sequela di distinguo: sì però, sì ma solo l’ancestrale (sarebbe l’antico metodo di vinificazione con le fecce che restano nella bottiglia). Invece certifico che il Lambrusco piace a tutti perché è un vino inimitabile per democratico appagamento. Unico come la suggestione del camminare nelle vigne di Venturini Baldini. Stanno lì, in mezzo ai colli di Matilde di Canossa tra Reggio Emilia e Parma, da mezzo millennio, da 300 anni si fa vino, ma l’impulso vero è più recente. Risale a quando nel 19761a tenuta - ha anche un accogliente relais e un ottimo ristorante - è entrata nella proprietà Venturini Baldini. L’ulteriore salto di qualità s’è fatto quando a prendersi cura dei 35 ettari - tutti a biologico e qui fanno anche aceto balsamico tradizionale e un raro extravergine di oliva reggiano - e poi della vinificazione è arrivato un grandissimo enologo, Carlo Ferrini. Qui si fanno vini di territorio; due antichissimi vitigni come la Spergola a bacca bianca (ne fanno anche uno spumante) e il Malbo gentile a bacca rossa vinificati in purezza. Il grosso però è Lambrusco e bollicine metodo classico. Ho scelto il mio vino di Ferragosto da Lambrusco in rosa. E adattissimo se state facendo il picnic nel bosco o sulla spiaggia, perfetto se siete in barca e volete gioia espontaneità ai sensi. Il Cadelvento rosé è un uvaggio di Lambrusco Grasparossa e Sorbara colti a piena maturazione su vigne di media collina che poggiano quasi su sabbie. L’ammostatura è a lacrima con appena accennato contatto delle bucce, poi la presa di spuma è fatta con metodo Charmat (o Martinotti) lungo in autoclave dove il vino sosta sui suoi lieviti per sei mesi. Il risultato è uno spumante al bicchiere rosa cipria, al naso inebriante di rosa selvatica, leggero ribes, prugna rossa con sfumatura erbacea. La spuma è croccante e persistente. Al palato è fragrante come una macedonia di frutti rossi, brioso e molto armonico. Perfetto cori frutti di mare e crostacei, pesci anche crudi, va benissimo con paste fredde vegetali, sushi, formaggi molli. Ottimo aperitivo. Per me incantevole con parmigiano reggiano giovane e prosciutto.

