La “Guida essenziale ai vini d’Italia” compie 10 anni e festeggia a Roma … Domenica si celebra il manuale di Cernilli, oggi a capo del network Doctorwine… Domenica 8 ottobre 2023: una data significativa per gli amanti dei vini di qualità. Sarà a Roma - dopo la tappa di Milano della scorsa settimana - che si terrà la presentazione della Guida essenziale ai vini d’Italia, curata da Daniele Cernilli, cofondatore del Gambero Rosso e oggi a capo di Doctorwine, network dedicato alla formazione e alla diffusione della cultura del vino. La guida compie dieci anni, un traguardo che verrà onorato, dalle 15 alle 19, presso Spazio Novecento, prestigiosa loh cation nel cuore dell’Eur. Qui avrà luogo una grande degustazione con oltre 100 tra i 1.254 produttori presenti all’interno del volume. L’open tasting è aperto a tutti, previo acquisto del biglietto direttamente sul sito di Doctorwine. A riassumere la filosofia della Guida è il termine essenziale. Cernilli parla di un lavoro di squadra per nulla facile: si tratta infatti di selezionare le migliori aziende d'Italia, uno dei Paesi a maggior vocazione vinicola. Il risultato cartaceo è quindi dovuto a un lavoro di cesellatura basato su circa 30.000 assaggi all’anno, concorsi e impegnate conversazioni sul tema, resi indispensabili in un panorama - quello enologico italiano - in continuo sviluppo e miglioramento. Tre le selezioni dell’anno in cui si suddivide il manuale: i premi speciali, i migliori vini da monovitigno e i migliori vini per rapporto qualità/prezzo. Il tutto corredato da “faccini” e stelle, che sanciscono - da uno a tre - la qualità sia dei vini che delle aziende che li producono. La Guida è acquistabile sia sul sito di Doctorwine sia nelle librerie, ma è possibile procurarsene una copia anche durante gli eventi che si tengono sia in Italia sia all’estero, compreso quello di domenica prossima. Cernilli è un nome ormai conosciuto oltre i confini nazionali, vero punto di riferimento in ambito enologico, tanto da aver ricevuto diversi riconoscimenti quale l’inserimento, nel 2015, nella Wine writers’ hall of fame della Wine media guild di New York. Non stupisce dunque che la guida abbia anche una versione in inglese. La Guida Essenziale ai Viní d’Italia è comunque una delle tante guide proposte da Doctorwine. A essa si affiancano Mangiare e dormire tra i vigneti, Vini per tutte le tasche e Vini per l’estate, tutte aggiornate annualmente e presentate a Roma e Milano. Infine l’evento dell’8 ottobre sarà l’occasione per presentare la nuova app Doctorwine, disponibile sia per IOS sia per Android, in italiano e inglese. L’app consente di usufruire dei contenuti presenti nella Guida essenziale ai vini d’Italia e in Mangiare e dormire tra í vigneti: pochi tocchi e amatori e sommelier potranno scoprire tutte le cantine e i vini recensiti dal team di Cernilli, oltre che le strutture ricettive presso cui prenotare. L’app e le guide sono state pensate per un pubblico di winelovers, ma anche per i produttori e i responsabili di ristoranti, enoteche e strutture ricettive, i quali possono fare riferimento al migliaio di etichette presenti all’interno e organizzare così le loro proposte a una clientela sempre più attenta. Durante l’happening romano, come avvenuto nel capoluogo lombardo, avverrà anche la premiazione dei produttori che hanno fatto la storia dei vino italiano e che ne rappresentano il futuro. L’amore per il vino di qualità non si limita alle guide e agli eventi già menzionati: il portale Doctorwine, una newsletter per chi desidera essere costantemente aggiornato e un calendario di seminari e degustazioni in diverse città italiane ed estere (oltre alla presenza sui social) fanno di questo network nato nel 2011 un caposaldo della cultura vinicola italiana, tanto da raggiungere milioni di utenti.

