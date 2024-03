La Versa, Docg Oltrepò Pavese Brut Collezione 2008

Fin dalla sua nascita nel 1905 Cantina La Versa ha puntato sul Pinot Nero, vitigno principe dell’Oltrepò Pavese, destinato alla produzione di spumante. Nel 1930 notorietà e riconoscimenti raggiunti ne hanno determinato il successo internazionale e l’inizio delle esportazioni. Nel 2019, dopo diverse acquisizioni, La Versa è entrata nel Gruppo Terre d’Oltrepò con il suo tesoro di bottiglie. Collezione 2008 è frutto dello “screening” tra le cataste presenti nel “caveau delle meraviglie” rimasto intoccato durante le vicissitudini della cooperativa oltrepadana riservando così belle sorprese agli appassionati, come questo metodo classico millesimato brut che sosta almeno 150 sui lieviti e attende 12 mesi per affinarsi in bottiglia, prima di essere presentato sul mercato. Pinot Nero per l’85% e Chardonnay per il restante 15%, quest’ultimo fermentato in legno per regalare non solo morbidezza all’assemblaggio, ma anche complessità e terziari. L’annata in commercio ad oggi è la 2008, poi uscirà la 2009 e sarà necessario aspettare il 2026 per bere la 2016.

Perlage molto fine e riflessi dorati nel calice, il naso è fragrante, complesso e articolato in uno spettro che va dagli aromi di frutta secca tostata alle erbe officinali. Il sorso è secco, sapido e pieno, di grande freschezza e persistenza. Caratteristiche che, come sottolineato in etichetta, “mantiene per molto tempo dopo la sboccatura”.

(Clementina Palese)

