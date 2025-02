La Viarte, Doc Friuli Colli Orientali Sauvignon Blanc Liende 2021

La Viarte è rinata nel 2023 dall’esperienza vitivinicola che Giorgio Polegato e i suoi figli hanno maturato in Astoria, celebre cantina del trevigiano. Fondata nel 1973 e stata acquisita da Giorgio Polegato nel 2023, e oggi cura insieme ai figli Giorgia, Luana e Riccardo 38 ettari di proprietà, piantati a vigna per 24 ettari e per il resto lasciato a bosco. Siamo a poche centinaia di metri dal confine fra Italia e Slovenia, lungo il fianco sud-orientale delle colline che uniscono Corno di Rosazzo a Prepotto. Qui c’è la ponca, un terreno di roccia sedimentaria friabile, a cui i vitigni coltivati localmente - autoctoni e alloctoni - si sono adattati alla perfezione (dando vini deliziosi). La Viarte ne coltiva diversi, sia bianchi che rossi. La linea Liende viene prodotta solo nelle migliori annate: comprende un Friulano, uno Chardonnay, un Pinot Bianco e questo Sauvignon Blanc, che sosta sulle fecce fini in acciaio per 6 mesi e riposa poi in bottiglia un anno. La versione 2021 ha carattere vegetale ma anche dolce: profumi di bosso, pesca gialla e fiori di sambuco suggeriscono una certa rotondità glicerica, cui si aggiunge la freschezza di buccia di limone e zenzero; il sorso è in effetti morbido in ingresso e poi subito sapido, quasi salino. Emerge il pepe bianco, tornano la parte agrumata e vegetale infine quella fruttata e floreale, ma si aggiunge anche l’amaricante, a pulire il fine bocca, lasciandolo caldo.

