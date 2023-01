La-Vis, Vigneti delle Dolomiti Igt Sauvignon Vich 2019

Il Sauvignon Vich fa parte del progetto di zonazione della Cantina La-Vis per la migliore interpretazione delle Colline Avisiane ed è ottenuto dalle uve dei comuni di Giovo e Meano. Già dalla fase fermentativa circa il 30% della selezione riposa, matura ed evolve in tonneau. Dopo circa un anno avviene l’assemblaggio tra acciaio e rovere che, dopo ulteriori 3 mesi di maturazione in cantina, affina in bottiglia per 6 mesi. La versione 2019 possiede intensi profumi di frutta tropicale, spezie e accenti mentolati, ad anticipare uno sviluppo gustativo sapido e continuo e un finale di nuovo dai toni fruttati. La-Vis è una cantina cooperativa che conta su 750 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 1.000.000 di bottiglie, rappresentando una delle realtà più importanti del Trentino enoico. La cantina fu fondata nel 1948 crescendo nel tempo prima, nel 1969, con la fusione con la cooperativa altoatesina di Salorno, poi con quella di Valle di Cembra - Cantina di Montagna nel 2003. Dal 2019, questa realtà è legata al colosso Cavit, mantenendo comunque una sua autonomia produttiva, basata sui suoi conferitori e le loro vigne tra i fiumi Adige e Avisio, sulle colline di Lavis e nel versante della Val di Cembra. Vasta, evidentemente, la gamma dei vini presenti nel portafoglio aziendale con una particolare attenzione riservata a quelli ottenuti da vitigni a bacca bianca coltivati in alta collina.

(fp)

Copyright © 2000/2023